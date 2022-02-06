Тюменский садовод предупреждает тюменцев об опасных комнатных растениях

Фикус Вианди и шеффлера на одном подоконнике Фото: Алена Кульмухаметова

У любителей зелени на подоконниках зачастую возникает желание принести домой тот или иной отросток. Однако стоит знать, что комнатные растения могут быть опасными для человека или животных.

Опытный садовод Татьяна Иванова рассказывает, что одним из таких опасных «соседей» является молочай. Его сок может стать причиной отравления и смерти животного. Вещества, которые выделяют клетки молочаев, убивают микробы.

Кротон – тоже представитель семейства молочайных. Он также ядовит и вызывает отравление, рвоту и сильную аллергическую реакцию. Опасными комнатными растениями для людей и животных садовод назвала диффенбахию, адениум тучный, цикломен и герань (или пеларгония). Последняя из-за своего сильного запаха является аллергеном.

Фикус Бенджамина также сильный аллерген. Его сок при попадании на кожу может вызвать ожог.

Потому, если у вас в доме есть маленькие дети, не покупайте ядовитые растения. Для защиты от животных огородите растение сеткой. В период цветения - старайтесь чаще проветривать помещение. При пересадке таких опасных растений обязательно надевайте резиновые перчатки, пишет «АиФ - Западная Сибирь».