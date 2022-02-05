Кооператив «Тюменский» собирается выдать не менее 40 займов до конца года

Кооператив «Тюменский» собирается выдать не менее 40 целевых займов до конца года Фото: Вера Зенина

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Тюменский» эффективно поддерживает малые формы хозяйствования вот уже 16 лет. За годы работы удалось выдать 556 займов на сумму более 118 млн руб. (средний размер займа составил 212,8 тыс. рублей).

Заемщики берут средства на покупку сельскохозяйственных животных, строительство и ремонт животноводческих помещений, их газификацию, покупку кормов, ветеринарных препаратов и посадочного материала.

С 2018 года кооператив начал выдавать потребительские займы сельским жителям - на ремонт и покупку дома, газификацию и приобретение техники. В 2020-2021 годах было выдано 37 таких займов на сумму более чем 10 млн рублей. Такой вид поддержки позволяет сохранять сельскохозяйственное производство в личных подсобных хозяйствах и обеспечивает занятость на селе.

Об устойчивом положении кредитной организации говорят финансовые результаты: с 2018 года кооператив показывает ежегодную прибыль, а руководство регулярно отчитывается о работе перед членами кооператива и контролирующими финансовыми органами.

В 2022 году кооператив планирует выдать не менее 40 целевых займов на развитие ЛПХ и другие нужды людей, привлечь 10 сберегательных вкладов и сократить размер просроченной задолженности.