Тюменские подростки учатся собирать роботов из конструктора

Фото: www.kvantorium-tyumen.ru

Тюменские подростки с удовольствием учатся собирать роботов из конструктора. Делают они это в детском технопарке «Кванториум».

Так, Диме Рослякову 14 лет, и вот уже четыре года он собирает роботов. Мальчик занимается два раза в неделю по полтора часа - этого достаточно, чтобы самому придумывать необычную технику. Дима собрал робота-сортировщика. Он умеет ездить и самостоятельно определять, какой конструктор, имитирующий отходы, экологичный.

- Он определяет, что это ненужный мусор, хватает его и отвозит в сторону, складывая там. Экологичный же берет и ставит в нужное место - на себя, - рассказал Дима.

Степан Ляпин собрал в «Кванториуме» робота-футболиста. С помощью инфракрасных датчиков машина определяет, где находится специальный мячик, а встроенный компас помогает ему ориентироваться в пространстве. Колеса тоже умные - робот может ехать вперед, назад и вбок.

Преподают лего-программирование юным тюменцам четыре педагога. Дети 7-11 лет осваивают обычное лего, а для более взрослых ребят предназначен металлический конструктор разных видов.