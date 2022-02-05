Тобольские «моржи» объединились в Федерации закаливания и зимнего плавания

Фото: клуб "Моржи Тобольска"

В Тобольске прошло торжественное открытие городской Федерации закаливания и зимнего плавания. Она начала работу на базе отдыха 1 февраля. Первая десятка смельчаков уже прошла официальное посвящение в моржи. Сейчас на занятия приглашают всех желающих.

Прорубь полностью безопасна, оборудована ступенями для спуска, имеет стенки и основание. А закаляться горожан научит опытный инструктор.

Вся информация о деятельности федерации будет публиковаться в группе клуба «Моржи Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».

- Вступайте в группу, пишите в сообщения свой номер телефона, и мы пригласим вас в группу в Viber, где появится возможность записаться на первое занятие, стать членом Федерации и найти моржей-единомышленников, - написали организаторы.

Открытию Федерации поспособствовала поддержка мэра и городского департамента физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска, сообщает Тюменская область сегодня.