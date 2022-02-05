Тюменцы узнали, какие продукты помогут избежать авитаминоза Фото: Ольга Крыльцова

Недостаток солнечного света, свежего воздуха и уменьшение в рационе свежих овощей, фруктов и ягод - прямой путь к авитаминозу. Особенно сильно организм истощается к началу весны, так что сейчас, в последний месяц зимы, самое время восполнить нехватку витаминов. А помогут в этом всего несколько продуктов, к примеру, морская рыба, авакадо, киви, гранаты, печень и куриные яйца.

Больше всего врачи советуют налегать на все виды капусты, уверяя в ее «чрезвычайной полезности для здоровья». Больше хвалят белокочанную - она ценится за способность сохранять витамины долгое время. В ней аскорбинки даже больше, чем в лимонах. Также она обладает противоязвенным эффектом и показана при язвенных заболеваниях желудка и двенадцатипёрстной кишки.

Апельсины, мандарины и грейпфрут - отличный перекус между приемами пищи. Лимон лучше всего добавлять в воду и затем употреблять этот напиток в течение дня. Доктора говорят, что иммунная система скажет вам за это «Спасибо!», а кожа станет упругой и посвежевшей.

Сладкий перец - мощный антиоксидант и естественный иммуностимулятор.

Кстати, не стоит забывать о чечевице. Она отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция и фолиевой кислоты. Кроме того, в ней есть марганец, медь, молибден, кобальт, витамины А, РР и группы В. Все это способствует поддержанию нормальной деятельности сердца и положительно влияет на здоровье нервной системы.