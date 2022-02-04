Чувашский эксперт отметил тесное взаимодействие тюменского правительства с бизнесменами. Фото: admtyumen.ru.

Член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке «Экспертный клуб России», отметил тесное взаимодействие правительства Тюменской области с бизнес-сообществом. Он заявил, что это обстоятельство – одно из главных составляющих успеха при выстраивании инвестиционной политики.

– В регионе совместными усилиями были разработаны инвестиционные профили. Это имеет немаловажное значение в формировании бизнес-площадок. В совместной работе всегда легче найти правильный вектор в развитии инициатив и идей, – пояснил эксперт.

Ранее губернатор региона Александр Моор поддержал инициативу о проведении в областной столице в 2022 году межрегионального форума по обмену практиками устойчивого развития, с которой выступил директор направления «Лучшие практики» федерального Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.