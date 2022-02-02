Беременную тюменку увезли в родильное отделение после массового ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

На 21-м километре автодороги Ишим – Казанское в Тюменской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина.

По информации от автоинспекторов, 29-летняя водитель ВАЗ-2114 при завершении маневра обгона потеряла управление автомобилем и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями «Джилли» и «Ладой-Гранта».

– Водитель ВАЗа получила тяжелые повреждения, ее доставили в реанимационное отделение больницы. Травмированы 34-летняя водитель «Лады-Гранта», ее 7-летняя дочь и 62-летняя мать, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительной информации, у девочки, которая ехала в детском автокресле на переднем сиденье, имеются ушибы. Беременная водитель получила травмы, ее доставили в родильное отделение, у пенсионерки травма руки. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства дорожного инцидента.