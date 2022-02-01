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Здоровье1 февраля 2022 12:33

В Тюменской области на 55% увеличилась заболеваемость ОРВИ

По сравнению с прошлой неделей
Сергей Швецов
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В Тюменской области на 55% увеличилась заболеваемость ОРВИ.

В Тюменской области на 55% увеличилась заболеваемость ОРВИ.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на 55% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в сравнении с предыдущей неделей. Недельный эпидемический порог превышен на 8,3%.

– Заболеваемость детей до 14 лет возросла на 54,4 %, но не превышает эпидпорог для данной категории. По результатам мониторинга циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа, на прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа, вирусы негриппозной этиологии, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают основные меры профилактики респираторных инфекций: носите защитные маски, избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте дезинфицирующие средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию. При появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу.

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