В Тюмени соседки подрались из-за цветов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени двух женщин-соседок оштрафовали на пять тысяч рублей за побои. Горожанки подрались 12 мая 2021 года из-за бытового конфликта.

30-летняя Светлана стала рвать цветы возле дома, которые садила 63-летняя Наталья. Та выскочила и стала кричать на молодую соседку. В ответ Наталья расцарапала пенсионерке руки. Но и пожилая тюменка в долгу не осталась – она ударила Свету по лицу.

– Судебно-медицинская экспертиза показала, что у Натальи имеются кровоподтёки правой щеки, правого плеча и ссадины, которые возникли вследствие ударов, а у Светланы кровоподтеки правого плеча и ссадины, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании Светлана вину признала и пояснила, что ударила соседку нечаянно, а потом пыталась просто остановить ее. А Наталья заявила, что вообще не била Светлану. Однако непризнание вины не спасло обеих от штрафа.