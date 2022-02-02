Тюменец получил ножом в грудь, защищая женщину от нападок мужа. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево поступило сообщение из больницы, что медики помогли 29-летнему жителю деревни Юрминка. Мужчину кто-то ранил ножом в грудь.

Оперативники задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего местного жителя. Выяснилось, что в доме у подозреваемого компания распивала спиртные напитки, там же находился и потерпевший. В какой-то момент между подозреваемым и его супругой возник бытовой конфликт.

– Потерпевший решил заступиться за жену приятеля, однако тому это не понравилось. Он схватил с печи нож и нанес своему оппоненту удар в область грудной клетки, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящий момент мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.