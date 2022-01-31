Эксперт прокомментировала избрание Александра Моора в состав президиума политсовета тюменских единороссов

Эксперт прокомментировала избрание Александра Моора в состав президиума политсовета тюменских единоросов. Фото - tyumen.er.ru.

Председатель общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Любовь Гнусарева прокомментировала избрание губернатора региона Александра Моора и полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в новый состав президиума политсовета тюменских единороссов.

По ее словам, это даст возможность добиться еще больших результатов на благо местных жителей. Мнение прозвучало с онлайн-площадки «Экспертного клуба России».

– Поздравляем и желаем дальнейшего процветания нашей области, – отметила Гнусарева.

Напомним, что секретарем тюменского регионального отделения «Единой России» вновь избран первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.