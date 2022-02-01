В Тюменской области подросток украл батареи у пенсионера. Фото: Ольга Крыльцова

В тобольскую полицию с сообщением о краже секционных чугунных батарей обратился 64-летний житель села Новоалександровка Ярковского района. Пенсионер пояснил полицейским, что имущество лежало прикрытое металлическим листом рядом с хозяйственной постройкой в огороде. Сумма ущерба составила более 3000 рублей.

К краже оказался причастен 18-летний местный житель, живущий на соседней улице от заявителя. Осенью прошлого года подозреваемый помогал соседу тушить загоревшуюся у него хозяйственную постройку, тогда молодой человек и заприметил батареи. Спустя несколько месяцев, нуждаясь в деньгах, подросток решил поживиться на чужом имуществе.

– Ночью он взял отцовскую машину, пролез в огород пенсионера и похитил батареи, общий вес которых составил 124 килограмма. Похищенное молодой человек тут же отвез своему знакомому в деревню Новонерда, который купил их за 2000 рублей, при этом зная, что имущество добыто преступным путем, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данным фактам отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении покупателя возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.