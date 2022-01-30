В Тюменской области на одного соискателя приходится четыре вакансии Фото: Татьяна Коркина

Почти 6,5 тысяч человек находится на регистрационном учете в качестве соискателей в Тюменской области. Однако в банке вакансий находится почти 24,5 тысяч позиций, т.е. на каждого соискателя приходится по 4 позиции, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области. Итак, больше всего вакансий:

- в сфере строительства (5 130 вакансий);

- в торговле и сфере ремонта транспорта (2,6 тысяч вакансий);

- в обрабатывающих производствах (2,1 тысяча вакансий);

- в государственном управлении, военной безопасности и социальном обеспечении (1,9 тысяч вакансий);

- в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (1,9 тысяч вакансий).

- в сфере образования (1,6 тысяч вакансий);

- в здравоохранении и госуслугах (1,8 тысяч вакансий)

- в добыче ископаемых (71 вакансия).

Как сообщает «Вслух.ру», в 2021 году в службу занятости обратилось более 73 тысяч человек, более половины (42,7 тысяч человек) нашли работу. Процент трудоустройства составил 58,5%.