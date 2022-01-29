В Тюмени люди с ментальной инвалидностью смогут обучиться графике и клинингу Фото: Архив "КП"

Производственная мастерская для молодых людей с ментальными нарушениями работает в Тюмени. Там ребят учат кулинарии и гидропонике, скоро планируют добавить графическую мастерскую и клининг. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Каждый день у воспитанников мастерских построен по определенному графику. У каждого - свое расписание, в начале и конце рутинные занятия, которые помогают показать им, что все предсказуемо. Пока трудоустраивать воспитанников не могут, но руководители надеются, что смогут наладить сотрудничество с компаниями и органами власти, чтобы ученикам выделили рабочие места.

- Многие не знают, что есть инвалиды с ментальными нарушениями, у которых жизнь протекает по треугольнику "жизнь - диван - телевизор", — рассказала директор региональной благотворительной организации «Открой мне мир» Маргарита Суворова.