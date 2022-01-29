Тюменцам рассказали о тонкостях раздельного сбора отходов Фото: Мария Толстихина

Начинать раздельный сбор отходов можно со сбора пластиковых крышечек. Об этом «Тюменской области сегодня» рассказала тюменская экоактивистка Дарья Макелова.

В Тюмени есть замечательный проект «Эффект крышечки», организаторы которого на собранные за сдачу пластика средства высаживают деревья. Крышки можно принести в специальные сетки-накопители в форме дерева, они стоят около некоторых тюменских ТРЦ.

После полугода откладывания крышечек, приходит понимание, что сдавать можно и другой пластик. Правила сдачи можно вместить в емкую фразу «Сполосни, согни, сдай». Контейнеры можно найти на сайте recyclemap.ru или принести пластик на сортировочную станцию.

- Очень помогает и повторное использование пакетов. Лучше ходить в магазин со своим пакетом, а лучше с сумкой, - рекомендует Дарья. - Я думаю, что в нашем городе только начинает формироваться культура осознанного потребления и раздельного сбора отходов, но успехи уже есть. Каждый человек может сделать свой образ чуточку экологичнее, а планету чище, - заключает она.