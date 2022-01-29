К тюменскому Студсовету примкнула студентка из Ишима

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В состав нового созыва Студенческого совета Тюменской области также вошла жительница Ишима Анна Абакумова, которая обучается на втором курсе Ишимского педагогического института им. Ершова. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

– Я проживаю в Ишиме, приезжаю на собрания в Тюмень. Если не будет такой возможности, то можно использовать современные технологи и подключиться онлайн, - рассказала Анна.

Девушка призвала всех студентов всегда верить в себя, самореализовываться, не бояться достигать своих целей и пробовать новое, поскольку впереди много открытий и возможностей.

Напомним, что на выборах в Студсовет участвовали инициативные представители молодежи. Конкуренция была большая, но в результате в состав вошли лишь 15 кандидатов.