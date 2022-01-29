Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Есть работа!29 января 2022 6:30

К тюменскому Студсовету примкнула студентка из Ишима

Второкурсница занимается спортом и учится на педагога
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Правительство Тюменской области

Фото: Правительство Тюменской области

Фото: внешний сайт

В состав нового созыва Студенческого совета Тюменской области также вошла жительница Ишима Анна Абакумова, которая обучается на втором курсе Ишимского педагогического института им. Ершова. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

– Я проживаю в Ишиме, приезжаю на собрания в Тюмень. Если не будет такой возможности, то можно использовать современные технологи и подключиться онлайн, - рассказала Анна.

Девушка призвала всех студентов всегда верить в себя, самореализовываться, не бояться достигать своих целей и пробовать новое, поскольку впереди много открытий и возможностей.

Напомним, что на выборах в Студсовет участвовали инициативные представители молодежи. Конкуренция была большая, но в результате в состав вошли лишь 15 кандидатов.

0