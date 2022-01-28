Директора завода по производству напитков в Хакасии подозревают в неуплате крупной суммы налогов Фото: Татьяна Коркина

Директор пивоваренного завода «Альпина» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он скрыл более 3 млрд 760 млн рублей. При обыске в доме подозреваемого обнаружены и изъяты 10 млн рублей. Его движимое и недвижимое имущество скорее всего арестуют.

УФСБ России по Хакасии выявили факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере 59-летним директором ООО «Альпина», руководитель провернул схему сокрытия выручки предприятия и неучтенного оборота слабоалкогольных напитков.

По данным Следкома России по Красноярскому краю и Хакасии, директор, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, уплату налогов, организацию бухгалтерского учета и предоставление достоверной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, уклонившись от уплаты налогов, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.

Расследование продолжается.