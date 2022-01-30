Госавтоинспекция: в Тюменской области ДТП с пьяными водителями происходят с пятницы по воскресенье Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекция Тюменской области приняла меры по противодействию пьяному вождению, проанализировав число аварий на дорогах региона. Таким образом, ГИБДД продолжит практику проведения «сплошных» проверок водителей на трезвость по всей области, а не только в Тюмени. По данным пресс-службы ведомства, они пройдут в выходные и вечером, по будням. Точечные рейды пройдут в системном режиме.

Неравнодушных тюменцев просят посодействовать в поимке пьяных водителей. Например, в селах соберутся люди, руководители поселковых советов, администраций и полицейских, в т.ч. руководителей межмуниципальных подразделений ГИБДД. Из 234 аварий, которые произошли в Тюменской области в 2021 году, по вине пьяных водителей произошло каждое третье ДТП. Ровно 40 аварий произошло в Тюменском районе, 70 – в Тюмени, 17 – в Заводоуковском городском округе, 10 – в Уватском районе. По одному ДТП по вине пьяных водителей произошли в Ялуторовске, Ишиме и Бердюжском районе.

Чаще всего ДТП с пьяными водителями происходят в пятницу (40 ДТП), субботу (59 ДТП) и в воскресенье (49 ДТП). Что касается времени суток, то пьяные аварии происходят с 20 до 22 часов и с полуночи до часу.