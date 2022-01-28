Для жителей Онохино и Червишево поднимут качество воды. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Для жителей Онохино и Червишево поднимут качество воды, построив более 22 километров сетей канализации. Сети в этих селах сильно износились за полвека.

– В Онохино изначально не было централизованной канализации, но потом все септики частных домовладений соединили в одну сеть. Самотечная канализации проложена с нарушениями уклонов, в результате, нам регулярно приходится устранять засоры и латать трубы, – рассказал начальник участка цеха обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Владимир Савин.

В настоящее время здесь полностью реконструируют поселковую систему водоотведения. До конца года в Онохино будет построено три километра сетей и более 80 канализационных колодцев. Еще 1 500 метров инженерных коммуникаций и более 70 колодцев построят в Червишево.

Между Онохино и Червишево уже проложен коллектор протяженностью почти 8 километров. Еще 10 километров в этом году предстоит построить от Червишево до КНС в поселке Тараскуль, откуда сточные воды по напорному коллектору будут транспортироваться на городские очистные сооружения.