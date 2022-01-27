В тюменской Зареке построят новые дороги. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменской Зареке построят новые дороги. В Европейских микрорайонах появится еще одна дорожная артерия.

Так, специалисты соединят улицу Газовиков с «профсоюзным» мостом. Работы займут два года. На дороге протяженностью почти 900 метров проложат тротуары и бордюры, установят наружное освещение.

– В следующем году начнется строительство небольшого, но очень значимого участка на улице Газовиков (в районе ул. Муравленко). Его протяженность чуть более 400 метров, но именно он станет еще одним въездом/выездом для жителей. Общий срок окончания работ – ноябрь 2024 года, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

Кроме того, местные власти планируют построить почти два километра новых дорог в районе ул. Тимофея Кармацкого (в квартале улиц Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – р. Туры). А в жилом районе Велижанский благоустроят участки на улицах Ненецкой и Ишимской. На ул. Угорской планируется устройство системы водоотведения.