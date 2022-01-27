Тоболяк слил в интернет интимные фото бывшей жены.
Фото: Ольга Крыльцова
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Тобольска. Он без спроса слил чужие фото в Сеть, тем самым нарушив личную тайну.
В июне 2021 года горожанин в интернете опубликовал интимные фотографии своей бывшей супруги. Действовал он из-за неприязненных отношений и умышленно.
– Обвиняемый неоднократно скрывался от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск на территории России. Впоследствии его задержали, – рассказали в пресс-службе регионального СК.
Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Тобольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.