Тоболяк слил в интернет интимные фото бывшей жены. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Тобольска. Он без спроса слил чужие фото в Сеть, тем самым нарушив личную тайну.

В июне 2021 года горожанин в интернете опубликовал интимные фотографии своей бывшей супруги. Действовал он из-за неприязненных отношений и умышленно.

– Обвиняемый неоднократно скрывался от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск на территории России. Впоследствии его задержали, – рассказали в пресс-службе регионального СК.

Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Тобольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.