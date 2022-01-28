Погода на 28 января 2022 года в Тюмени: к вечеру заметно похолодает

В Тюмени к вечеру заметно похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 28 января, весь день небо в Тюмени будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14 – 15 градусов, днем ожидается минус 14 – 17. Вечером столбики термометров покажут 19 – 20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2 – 3 метра в секунду.

28 января почитается память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: «Пётр-Павел дня прибавил», что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом.

Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.