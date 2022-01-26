Более 200 тюменцев привлекли к ответственности за нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени наряды полка ДПС ГИБДД у дошкольных учреждений контролируют соблюдение правил перевозки детей-пассажиров. На днях они стояли на улице Молодежной у детского сада № 39.

– Они проверяли не только наличие специального детского удерживающего устройства, но и правильность его установки, а также объясняли водителям, что системы должны соответствовать весу и росту ребёнка, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В январе в Тюмени к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей-пассажиров привлечены 250 водителей. Ведомство напоминает водителям, что основным и самым эффективным средством защиты для маленьких пассажиров является детское удерживающее устройство – автокресло.