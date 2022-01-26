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Происшествия26 января 2022 11:06

Осужден тюменский вахтовик, покусавший в поезде полицейского

У представителя правопорядка опухла рука
Сергей Швецов
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Осужден тюменский вахтовик, покусавший в поезде полицейского.

Осужден тюменский вахтовик, покусавший в поезде полицейского.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд дал два года лишения свободы условно и штраф в пять тысяч рублей 52-летнему вахтовику Самату Абдрахманову. Мужчину обвиняли в публичном оскорблении представителя власти и применении насилия к нему.

Инцидент произошел 18 июля 2021 года. В этот день Абдрахманов на поезде «Новый Уренгой – Казань» возвращался с вахты из Когалыма в Башкирию и перепил алкоголя. Он матерился, приставал к пассажирам и проводникам.

Полицейские попросили дебошира предъявить документы, собрать вещи и покинуть вагон на ближайшей станции, но буйный пассажир накинулся на полицейского с кулаками.

– Тогда стражи порядка решили надеть на хулигана наручники. Мужчина при виде наручников вцепился зубами в руку полицейского. Рука опухла, ему оказали первую медицинскую помощь, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.