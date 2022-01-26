Из Тюмени эвакуировали 30 человек из спорткомплекса из-за пожара в сауне. Фото: c cайта 2ГИС

В спортивном комплексе на Воронинских горках, 174 в Тюмени сработала автоматическая пожарная сигнализация. Информация об этом поступила спасателям в 9.41.

– По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой дым из помещения сауны на первом этаже двухэтажного административного здания 30 на 60 метров. Еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В настоящее время пожар локализован на площади десять квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Возгорание устраняли 20 спасателей и 7 единиц техники.