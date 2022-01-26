В парке Машиностроителей в Заводоуковске появится памятник десантному планеру.

В парке Машиностроителей в Заводоуковске появится памятник десантному планеру. Он должен привлекать туристов.

– Памятник задуман в виде планера А-7, который выпускался на авиазаводе № 499 в поселке Заводоуковский. Всего в стране было изготовлено 1 900 планеров и почти половина – 939 – здесь, на авиазаводе № 499. Машиностроительный завод стал его преемником, поэтому неслучайно, что для установки мемориала сами жители выбрали парк Машиностроителей, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

По словам депутата Тюменской областной думы Юрия Баранчука, предстоит создать мемориальный комплекс с точной копией планера, открытой площадкой для мероприятий, амфитеатром, сценой, интерактивными экранами.

– Каждый элемент продуман до мелочей. Например, планер установят с углом крена в 18 градусов, поскольку именно так он взлетал и шел на посадку. Памятник будет хорошо смотреться и в ночное время – его выделит на темном фоне подсветка, напоминающая взлетную полосу, – сообщил Баранчук.