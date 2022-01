Тюменцы услышат хиты группы ABBA в сопровождении симфонического оркестра. Фото: Предоставлено "КП"

В День святого Валентина в Тюмени на сцене Дворца культуры «Нефтяник» пройдет концерт ABBAmia с симфоническим оркестром.

В 2022 году исполняется 50 лет величайшей шведской группе ABBA. Это один из самых успешных поп-коллективов в мире за всю историю музыки. Каждому с детства знакомы такие хиты, как Dancing Queen, Money, Money, Money, Mama Mia, SOS, Take a Chance On Me и другие.

ABBA – это всегда праздник! Праздник музыки, любви, детства. Ни одно Рождество в мире не обходится без замечательной песни Happy New Year. ABBAmia – это лучшие хиты группы ABBA, исполненные вместе с симфоническим оркестром.

Зрителей ожидают великолепный вокал, живой звук, грандиозные симфонические аранжировки, потрясающие костюмы и световое шоу.

Прикоснитесь к музыкальному празднику ABBA!

Концерт пройдет в большом зале ДК «Нефтяник» в День влюбленных.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке.

Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Когда: 14 февраля 2022 года в 19.00.

12+