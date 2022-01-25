В Тюмени заболевшую тяжелой формой коронавируса пациентку вылечили с помощью ЭКМО. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени выписали из ОКБ № 1 пациентку, которая тяжело переболела коронавирусом. 35-летнюю женщину вылечили при помощи ЭКМО.

Ирине стало плохо в начале декабря. Она пыталась вылечиться самостоятельно, но потом состояние ухудшилось, а лекарства не помогали. Через две недели ее госпитализировали в медучреждение с двусторонней пневмонией.

– Болезнь развивалась быстро, её перевели в реанимацию. Было принято решение о применении аппарата ИВЛ, затем подключили процедуру ЭКМО. Благодаря имеющимся инструментальным и лабораторным методам, болезнь завершилась благополучно, – отметил и.о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации № 5 ОКБ № 1 Флорид Исматуллин.

СПРАВКА «КП»

Процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации – это инвазивный метод насыщения крови кислородом. Для его проведения к пациенту подсоединяют мембранный оксигенатор. Кровь забирается из венозного русла, насыщается кислородом и подается в артериальное русло. При этом легкие исключаются из круга кровообращения и получают возможность для восстановления.