Тюменка задушила платком 69-летнюю соседку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы села Новая Заимка Заводоуковского района. Женщину обвиняют в убийстве пожилой соседки.

Трагедия произошла вечером 13 сентября 2021 года у сараев для содержания скота на улице Авторемонтной в вышеупомянутом селе. Там обвиняемая в очередной раз поссорилась со своей 69-летней соседкой.

Используя в качестве удавки платок на шее потерпевшей, она сбила ее с ног, повалила на землю, после чего накинулась и задушила. Тело было обнаружено в тот же день.

– В ходе проведения следственных действий установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления соседки убитой. Ей предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе СК по региону.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.