Александр Моор попросил запастись лекарствами из-за прихода в Тюмень омикрона. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор попросил запастись лекарствами из-за прихода нового штамма коронавируса омикрона. По его словам, он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости.

– Большинство переносит новый штамм в относительно легкой форме. В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации, – отметил глава региона на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Александр Моор просит тюменцев как можно меньше находиться в общественных местах. Также следует проверить содержимое домашней аптечки, чтобы в случае надобности обновить запас лекарств с расчётом на каждого члена семьи.

– В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты. Это умифеновир, он же арбидол, парацетамол и другие жаропонижающие средства, лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос, витамин С. Думаю, они сегодня должны быть в каждом доме, – заявил губернатор.

Он еще раз напомнил о важности прививки от коронавируса и ревакцинации тем, кто ее уже делал. «Обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками. Берегите себя и окружающих», – резюмировал Моор.