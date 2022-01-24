Бухгалтер детского центра из Тюмени украла более 10 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено по материалам прокурорской проверки, в отношении бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра «Старт». Женщину признали виновной в мошенничестве.

– Главбух с марта 2015 года по декабрь 2018-го завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Она похитила более 10,5 млн рублей, часть из которых потом вернула, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали в пользу детско-юношеского центра более 7,6 млн рублей в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в гаражном кооперативе на окраине Тюмени сотрудники полиции обнаружили лежавший на земле поврежденный терминал оплаты сотовой связи. Позже установили, что кражу из продуктового магазина на улице Тимофея Чаркова в поселке Мыс совершили два молодых человека. Похищенное оборудование злоумышленники вывезли на автомобиле «Лада» темного цвета.