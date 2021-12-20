На Мысу в Тюмени два друга похитили терминал оплаты сотовой связи. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В гаражном кооперативе на окраине Тюмени сотрудники полиции обнаружили лежавший на земле поврежденный терминал оплаты сотовой связи. Позже установили, что кражу из продуктового магазина на улице Тимофея Чаркого в поселке Мыс совершили два молодых человека. Похищенное оборудование злоумышленники вывезли на автомобиле «Лада» темного цвета.

Причастными к преступлению оказались двое 18-летних местных жителей, один из которых ранее был судим. Из разбитого терминала фигуранты извлекли порядка 48 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские выяснили, что в эту же ночь подельники на улице Малиновского сломали монетоприёмник автомата по продаже питьевой воды и похитили из него четыре тысячи пятьсот рублей.

– В отделе полиции молодые люди пояснили, что деньги потратили на выкуп сотового телефона из ломбарда, а также на развлечения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время устанавливается стоимость поврежденного оборудования. По данным фактам следственным отделом возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальная санкция – пять лет лишения свободы. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.