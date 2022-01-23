ГИБДД Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях Фото: ГИБДД Тюменской области

В 2022-м году сотрудники ГИБДД Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. По статистике прошлого года в каждом десятом ДТП с участием детей-пассажиров их перевозили с нарушением правил, без удерживающих устройств.

В 2021-м году на дорогах региона выявлено почти восемь с половиной тысяч нарушений правил перевозки детей. Часто малышей в салоне автомобилей перевозят без детских кресел родители, дедушки, родственники, соседи, знакомые, мотивируя тем, что кресло осталось дома, забыли или его совсем нет.

- Некоторые дети при проверке находились в детских автокреслах, но не были зафиксированы ремнями безопасности, что очень опасно для ребенка - он может вылететь из кресла при любом торможении автомобиля и получить травмы. Рекомендуем родителям очень ответственно и взвешенно подходить к соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также быть особенно осторожными за рулем, если в машине находится юный пассажир - сообщили в ГИБДД Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат проверки и рейды по безопасности детей-пассажиров. Особое внимание уделят дорогам возле школ и детских садов. Кроме того, автомобили будут проверять на федеральных и региональных автодорогах.