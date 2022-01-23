В Тобольске избавляются от нелегальных гостиниц Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске продолжается работа по выявлению незаконных гостиниц, которая началась с 17 января из-за сообщений о фактах нахождения таких точек.

Пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина сообщила, что информация по всем трем случаям будет передана силовым структурам для проверки. Только после этого будет применено дальнейшее решение по каждому из них.

– Для Тобольска наличие мест коллективного размещения, не соответствующих стандартам, – серьезный риск испортить репутацию на туристическом рынке, – сообщили в администрации города.

Тоболякам предложили сообщать о работе нелегальных гостиниц на электронный адрес tobolskreshaet@mail.ru. А причиной, по которой началась работа по выявлению нелегальных коллективных мест размещения, кроется в том, что именно в таких точках порой случаются преступления, в них же не соблюдаются санитарные нормы, а их нахождение в жилых домах может мешать постоянным жильцам.