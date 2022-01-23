В Тюменской области активно обследуют подростков на туберкулез Фото: Татьяна Коркина

В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре подводят итоги работы за 2021 год. Статистика по профилактическим осмотрам на туберкулез довольно положительная.

- В 2021 году в Тюменской области достигнут доковидный показатель охвата флюорографическими осмотрами подростков в возрасте от 15 до 18 лет. С целью раннего выявления туберкулеза обследовано 100 % юного населения региона, подлежащего осмотру, – более 47 тысяч подростков, – отмечает руководитель Организационно-методической службы ОКФЦ Вадим Неверов.

Медики отмечают, что подростки от 14 до 17 лет – наиболее уязвимая группа по заболеваемости туберкулезом, потому что в этом возрасте наступает период гормональной перестройки, особого состояния иммунной системы подростков, появления вредных привычек, плохого питания. Все это приводит к вероятности развития туберкулезной инфекции. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, в регионе сочетают два метода диагностики: в 15 лет делают первый флюорографический снимок и до 17 лет включительно продолжают иммунодиагностику с помощью Диаскинтеста. Так, в прошлом году из числа обследованных подростков туберкулез обнаружен у восьми человек.

Флюорографию может пройти любой желающий всего 10-15 минут времени. Это доступно в любой поликлинике по месту жительства, а также в ОКФЦ во флюорографическом кабинете по ул. Республики, 251 при наличии документа, удостоверяющего личность, без предварительной записи.