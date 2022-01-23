Погода на 23 января 2022 года в Тюмени: мороз усилится Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 января, в Тюмени будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 3-8 м/с. Мороз усилится, температура воздуха ночью -23, -28 градусов, местами -18,- 23, днём потеплеет до -13, -18 градусов.

На Руси Летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее - небо будет синее»; «День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».