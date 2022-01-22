Ишимец, который скрывался от полиции на «Мерсе» и врезался в магазин, находится в реанимации. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ишиме «Мерседес», водитель которого пытался скрыться от полицейских, въехал в магазин. Иномарка ехала по городу с открытым багажником – поэтому и заинтересовала сотрудников ГИБДД.

– Мужчина не подчинился требованию об остановке, попытался уйти от преследования патрульного автомобиля ДПС, увеличивая скорость. На улице Докучаева водитель не справился с управлением иномарки, машина въехала в здание магазина, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 30-летний автомобилист получил тяжелые повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Предварительно, у мужчины присутствовали признаки опьянения. Его состояние будет установлено по результату проб, взятых в лечебном учреждении.

ГИБДД рекомендует водителям не садиться за руль в нетрезвом виде. В эти выходные дни в Тюменской области проходят масштабные мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и ли наркотиков. Только сегодня за ночь сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 9 пьяных автомобилистов.