Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 января 2022 года: умерло еще 12 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 22 января 2022 года увеличилось на 12. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 22 января 2022 года увеличилось на 12. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 662 человека.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки: 403 случая заболевания (всего с начала пандемии — 95 612); 103 человека выздоровели (за весь период — 84 002); 67 детей заболели (из общего числа заболевших); 21 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 39 584 человека остаются под медицинским наблюдением; 1500 коек развернуто; свободно - 20,3%. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 052 774, полным курсом - 1 000 324.

За последние сутки в России выявлено 57 212 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 902 человека, на 8,4% больше по сравнению с 21 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 25 525 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 044 986 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 325 433 летальных исхода, выздоровели 10 000 577 человек.