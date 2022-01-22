В муниципальных образованиях Тюменского района стартовали отчетные собрания. В 2022году году итоговые мероприятия – открытые заседания местных дум – проходят в комбинированном очно-заочном формате.

Кстати, жители могут лично присутствовать на собрании или подключиться по видеоконференцсвязи. И в том, и в другом варианте можно задать свой вопрос и получить ответ в ходе заседания. Отметим, что очное участие организуется с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением масок.

Открывают заседания отчеты главы муниципалитетов о результатах деятельности за минувший год, планах работы на предстоящий и ближайшие годы. Также в повестку входят вопросы о деятельности местных дум и районного парламента в минувшем году, об организации медицинского обслуживания, профилактике заболеваемости и состоянии правопорядка, информирует пресс-служба главы Тюменского района.