Тюменцы могут бесплатно обучиться туристическому бизнесу. Школа гостевого бизнеса стартует 25 января.

К обучению приглашаются представители бизнеса из сферы гостеприимства: услуги по проживанию, общественному питанию, развлечениям, и предприниматели, которые занимаются производством: товаров, услуг, фермерские хозяйства, и желают войти в сектор промышленного туризма.

Отметим, что школы гостевого бизнеса реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает «Тюменская линия».