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Общество22 января 2022 12:07

В Заводоуковске выбирают эскиз для скульптуры Мамонтенка

Милый арт-объект установят в Центральном парке
Сергей Швецов
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В Заводоуковске сами жители выбирают эскиз для скульптуры Мамонтенка. Ее установят в Центральном парке, который обновили в конце 2021 года.

Стать участником окружного конкурса на лучшие эскиз и имя для парковой скульптуры «Мамонтенок» можно до 14 марта 2022 года. Они принимаются в местном ДК (ул. Вокзальная, 55) на бумажном носителе или по электронной почте culture_docug@mail.ru. Итоги подведут не позднее 29 апреля 2022 года.

– Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. Присоединиться к конкурсу могут школьники и студенты, трудовые коллективы и активная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно, – рассказали «Тюменской области сегодня» в департаменте по социальным вопросам Заводоуковского городского округа.