В Тюмени состоится хореографический конкурс «Вертикаль»

В Тюмени с 22 по 24 февраля состоится хореографический конкурс «Вертикаль». Для участников предусмотрены различные мастер-классы

По информации организаторов, еонкурс пройдет в четырех возрастных категориях, начиная с 4 лет. Можно выступать соло, дуэтом, трио, ансамблем. Исполнить любой танец: классический, народный, бальный, эстрадный, восточный, историко-бытовой, street dance, степ, фламенко, неоклассику.

Можно также устроить танцевальное шоу или театр мод. Коллективы могут представить несколько танцев в разных возрастных группах. Общее время на выступление – не более 15 минут на коллектив.

Каждый участник получит памятный приз. Обладателю Гран-при предоставят бесплатную поездку на один из международных конкурсов объединения «Балтийская жемчужина», передает «Вслух.ру».