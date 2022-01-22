Голышмановские казахи необычно отметят Наурыз. Их там проживает около 1 300 человек.

– Планируем собраться в деревне Земляной, где возводят этнопарк под открытым небом. В прошлом году наша автономия подарила земляновцам деревообрабатывающий станок. Местный мастер Мереке Дицембаев достроил в земляновских садах русское подворье. К новогодним праздникам поставили горку, нарядили елку, а к Наурызу поставим казахскую юрту, – рассказал председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Он сообщил, что в Наурыз затопят печь в русской избе, накроют дастархан в юрте и организуют скачки и национальные игры, передает «АиФ - Западная Сибирь».