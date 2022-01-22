Тюменская область приглянулась российским туристам. Фото: Вадим Бегун

Тюменская область приглянулась российским туристам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

– Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объёме, но в динамике показали хорошие результаты. Это Дагестан, Калининград, Тюменская область, отчасти Бурятия и Карелия, – рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Он отмечает, что популярные направления внутреннего туризма не меняются. Это Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край.