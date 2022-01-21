Полицейские рассказали тюменцам о новой мошеннической схеме. Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские рассказали тюменцам о новой мошеннической схеме. Уже зафиксировано несколько фактов дистанционного преступления.

– Потерпевшим поступил звонок от человека, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Собеседник сообщил, что для активации данных о прохождении вакцинации на номер гражданина направлен код и необходимо его назвать, – сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Когда звонившему говорили требуемые сведения, он прощался, а заявители вскоре узнавали, что на их имя оформлен кредит, так как злоумышленник получал доступ к личному кабинету граждан и, соответственно, к персональным данным.

Помните: никому ни при каких обстоятельствах нельзя называть данные банковской карты и пароли поступившие в СМС-сообщении. Получив подобный звонок, прервите его и позвоните по одному из телефонов указанных на портале «Госуслуги». Если стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.