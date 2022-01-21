Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 января 2022 года: заболели еще 366 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 января 2022 года увеличилось на 366. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 января 2022 года увеличилось на 366. Всего с начала пандемии ковид подхватили 95 209 человек.

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Госпитализировано 9 136 человек, что на 0,34% меньше по сравнению с 20 января. Зафиксировано 692 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 719 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.