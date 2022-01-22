Тюменцы получили 685 тысяч рублей на реализацию проекта «Служба компаньонства». Фото: Ольга Крыльцова

Центр развития общественных технологий «Лад» получил грант в размере 685 тысяч рублей на реализацию проекта «Служба компаньонства». Благодаря деньгам центр сможет оказывать разностороннюю помощь бывшим узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – всего их 70 человек.

Добровольцы будут работать с немобильными и маломобильными пенсионерами, которые не выходят за пределы жилья или самостоятельно могут добраться до аптеки, магазина и поликлиники, так и с мобильными пожилыми людьми, которые ведут активный образ жизни.

– Организаторы планируют привлечь в службу компаньонства активных пенсионеров от 55 лет и старше. Их обучат методам работы с пожилыми людьми старше 80 лет, передает «Тюменская линия».