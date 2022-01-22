В Заводоуковском краеведческом музее побывали школьники. Фото - Заводоуковский Краеведческий Музей в ВК.

В Заводоуковском краеведческом музее на познавательной программе «Кто зимой не спит» побывали школьники. Ребята узнали о подготовке зверей к зиме, отгадали загадки и без труда назвали зверей с полянки музея.

В этот же день в музее подвели итоги новогоднего конкурса творческих работ «Усатый, полосатый». В нем участвовали не только школьники, но и воспитанники детских садов городского округа, а также их родители и учителя.

Представленные 266 творческих работ оценивались жюри с позиций оригинальности, качества исполнения, соответствия новогодней теме. Победителей выявили в трех возрастных категориях: среди дошколят, учеников младших классов, а также средней и старшей школы. Ребячьи поделки можно увидеть на сайте музея.