В Тюменской области уровень преступности снизился почти на 3%. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области уровень преступности снизился почти на 2,8%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – на 3,1%.Об этом стало по итогам заседания коллегии управления МВД по региону.

– Совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются государственные программы Тюменской области правоохранительной направленности: по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками, – отметил губернатор Александр Моор, который принял участие в мероприятии.

Отметим, что в 2022 году реализация вышеуказанных программ будет продолжена. На эти цели в областном бюджете предусмотрено около 850 млн рублей. Глава региона поблагодарил стражей порядка за работу в 2021 году.