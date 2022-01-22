В Тюмени реализуют спортивный проект «Турниры по лучным боям»

В Тюмени с 1 февраля начнется реализация спортивного проекта «Турниры по лучным боям». На днях инициатива была высоко оценена экспертным советом конкурса от Фонда президентских грантов и получила средства на реализацию в размере 470 тысяч рублей.

– Мы планируем большую часть турниров организовать в областной столице. Затем планируем уделить внимание и районам области. В глобальных планах у команды – сделать так, чтобы лучные бои, как отдельная дисциплина, были признаны официальным видом спорта, – сообщил руководитель проекта Денис Марилов.

Уникальность игры в том, что в ней используется необычный спортивный инвентарь: специальный лук, стрелы с мягкими безопасными наконечниками и надувные фигуры для укрытия. К индивидуальному снаряжению каждого игрока относится пейнтбольная маска и крага. Основная задача игрока – перемещаясь по территории спортивной площадки, поразить стрелами команду-соперника, рассказывает «Тюменская область сегодня».